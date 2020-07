Horoscop vară 2020. Această zodie va avea o vară plină de surprize Horoscop vara Berbec Te asteapta o vara plina de surprize. Prietenii si familia vor fi alaturi de tine si te vor ajuta sa-ti indeplinesti toate dorintele. Luna iulie va fi cea mai frumoasa perioada a verii. Vei avea multe impliniri si bucurii.Daca esti in cautarea unui nou iubit, cea mai buna perioada este cuprinsa intre 10 si 17 iulie. August este luna schimbarilor, potrivit zodiata.ro. Evenimentele majore pentru Berbeci 29 iunie: Marte, astrul guvernator al zodiei tale, iși incheie mersul retrograd in semnul Scorpionului și sursate ajuta sa redescoperi dragostea. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

