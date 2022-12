Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 31 decembrie 2022 – 6 ianuarie 2023 Citește Horoscop saptamanal Gemeni. Previziuni pentru perioada 31 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni și urmarește video Uranissima.Horoscop saptamanal Gemeni – 31 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023In prima parte a zilei de 31 decembrie, conversații uzuale, in nota specifica a momentului, intalniri de scurta durata cu diferiți apropiați. Oboseala, agitație, activitați desfașurate contra cronometru. Intre 31 decembrie, dupa ora 19:09', și zorii zilei de 3 ianuarie, axa celor doua… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Citește Horoscop saptamanal Varsator. Previziuni pentru perioada 31 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023, realizat de Urania in exclusivitate pentru Libertatea. Afla ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Varsator și urmarește video Uranissima.Horoscop saptamanal Varsator – 31 decembrie 2022…

- Horoscop Urania saptamanal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 24 - 30 decembrie 2022 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești.Horoscop…

- Horoscopul zilei de duminica, 4 decembrie 2022. Se va forma un careu intre Venus din Sagetator și Neptun din Pești, aspect care ne atenționeaza ca, atat in plan sentimental, cat și financiar, va trebui sa avem mai multa grija pentru ca putem fi pacaliți. Cei singuri trebuie sa evite sa inceapa noi relații…

- Contextul astrologic al zilei, cu Luna in continuare in tranzit prin Sagetator, revarsa asupra noastra o infuzie de energie, curaj, dinamism in acțiuni și pofta de viața. Avem multa determinare in a face lucrurile sa funcționeze și a ne atinge scopurile. Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru zodie,…

- Perioada aceasta aduce schimbari astrale care influența viețile unor nativi. Soarele va intra in zodia Sagetatorului, astfel ca va influența diferite situații de viața. Citește Horoscop 23 Noiembrie pentru a afla daca te afecteaza in vreun fel contextul astral. Horoscop 23 Noiembrie BERBEC Ai o intalnire…

- In noiembrie se anunța schimbari majore și transformari impresionante. Evenimentele se deruleaza cu viteze mult mai mari decat pana acum. Majoritatea nativilor vor trai o succesiune de evenimente și rasturnari total neprevazute. In noiembrie este bine sa evitam asumarea de riscuri inutile. Berbec Marte…

- Urania vine cu noi vești pentru cei 12 nativi ai horoscopului. Unii dintre ei vor avea parte de vești foarte bune in aceasta toamna. Perioada cuprinsa intre 8-14 octombrie va fi una stralucita pentru cațiva. Previziunile astrologice nu sunt atat de fericite pentru toți. Cațiva vor trebui sa se straduiasca…

- Cum e viața langa o persoana din zodia Gemeni. Cum se comporta și ce obiceiuri are. Inainte de a alege sa formezi un cuplu cu o persoana din zodia Gemeni, este bine sa știi ce te așteapta. In primul rand acești nativi sunt dificil de satisfacut, au dorințe ascunse, dar și ganduri pe care le țin departe…