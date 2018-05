Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Intre 19 și inceputul zilei de 20 mai, Berbecii vor face efortul de a pastra armonia in casa in locuiesc sau in familia de care aparțin deși, in sufletul lor, pastreaza nemulțumiri, pe care și le reprima. Din 19 mai, cand Venus va intra in zodia Racului, acest sector de viața va fi invaluit…

- HOROSCOP URANIA 5-11 MAI 2018: Berbec Intre 5 și 6 mai dupa-amiaza, preocupari stresante legate de indatoririle de serviciu; nemulțumiri care provin din surse diferite (situații oficiale, condiții particulare de munca, relații interumane). Intre 6 mai, dupa ora 17:49′, și 9 mai dimineața,…

- Berbec Intre 28 și 29 aprilie dimineața, dispute, confruntari sonore. Nativii vor avea intervenții de un subiectivism accentuat. Nu este un moment bun pentru discuții unde va fi nevoie de masura, diplomație sau atenție la detalii. Intre 29 aprilie, dupa ora 09:12', și 1 mai dupa-amiaza, spaima…

- Intre 29 aprilie, dupa ora 09:12', și 1 mai dupa-amiaza, spaima de a nu pierde un bun, de a nu rata o șansa materiala, ipostaza amplificata și de Luna Plina in Scorpion din 30 aprilie, scrie libertatea.ro. Rastimpul aduce in prim-plan o chestiune financiara intocmita in neregula mai demult care,…

- BERBEC Intre 21 și 22 aprilie dupa-amiaza, preocupari domestice cu aspect de constrangere, poveri familiale; tensiuni interioare nascute din imposibilitatea de a armoniza viața de familie cu cea sociala. Intre 22 aprilie, dupa ora 19:09′, și seara zilei de 24 aprilie, aventurismul va fi la cote maxime.…

- Berbec Intre 24 și 25 februarie, dimineața, nativii pot fi provocați in contextul unor dialoguri aprinse, la schimburi de cuvinte și controverse. Este indicat sa nu se alimenteze cu nervi și subiectivism divergențele de opinii. Berbecii ar putea fi obligați sa fac dovada competenței sau a abilitații…

