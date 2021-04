Horoscop special: Soarele în TAUR! Este TIMPUL să încetinim conștient motoarele Pe 19 aprilie, Soarele intra in senzualul Taur unde sta pana pe 20 mai, iar de aici straluceste o puternica lumina de mijloc de primavara peste toate acele lucruri care fac ca viata pe acest pamant sa fie absolut minunata. Soarele in Taur semnifica un timp in care primavara este bine instalata in drepturi totale si lumea noastra este in deplina inflorire. Este TIMPUL sa incetinim constient motoarele – de actiuni, de ganduri, de planuri – ca sa ne delectam cu placerile lumii prin cele cinci simturi. Este timpul sa ne bucuram de fiecare moment si sa sarbatorim pur si simplu faptul ca suntem in… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

