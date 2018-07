Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 12 iulie 2018. Capricornii au o zi grea in cuplu și in celelalte relații de parteneriat Horoscop 12 iulie 2018 – Berbec Trebuie sa știi ca este o zi speciala, in care vei avea posibilitatea de a vedea efectele anumitor comportamente pe care la abordezi de obicei, fara sa te intereseze ce provoci.…

- Horoscop 6 iulie 2018. Scorpion vor sa aiba cat mai multa lume in jur Horoscop 6 iulie 2018 – Berbec A fi bine sa iei in calcul ca bunastarea celor dragi depinde de sentimentele tale, de felul in care le exprimi și de cat de mult ții cont de nevoile lor reale. Horoscop 6 iulie 2018 – Taur Poate ar trebui…

- Horoscop 1 iunie 2018. Taurii primesc vești bune legate de locul de munca. Horoscop 1 iunie 2018 – Berbec Este o zi cu totul speciala, in care totul poate merge bine, de la relațiile cu cei dragi la treburile zilnice. Este suficient sa fii atent la cei din jur și sa le respecți drepturile. Horoscop 1…

- Horoscop 29 mai 2018. Gemenii afla informații esențiale, care le lipseau Horoscop 29 mai 2018 – Berbec Ziua aduce o intensitate suplimentara emoțiilor de tot felul și ar fi bine sa ții cont de acest element in tot ce faci, ca sa poți interveni in momentele in care vei fi tentat sa exagerezi. Horoscop…

- Horoscop 28 mai 2018. Racii intra in conflict cu cei dragi, care vin cu solicitari Horoscop 28 mai 2018 – Berbec Ai parte de o zi pe placul tau, dar exista riscul major sa nu fie deloc pe placul celor apropiați, care nu vor accepta sub nicio forma exagerarile tale. Horoscop 28 mai 2018 – Taur Vrei ceva…

- Horoscop 24 mai 2018. Balanțele au curaj sa spuna ce le framanta Horoscop 24 mai 2018 – Berbec Vei avea de ales intre a acționa impulsiv, doar ca sa iți vezi dorințele implinite și a ține cont de ceilalți, care au și ei dorințele și aspirațiile lor. Horoscop 24 mai 2018 – Taur Ți se pare suficient sa…

- Horoscop 9 mai 2018. Taurii au confruntari dure cu partenerii, din motive care nu stau in picioare Horoscop 9 mai 2018 – Berbec Ai in fața o zi complicata, in care ar fi bine sa iți propui sa fii tu cel cu masura in vorbe și gesturi, ca sa nu apara motive de conflict cu nimeni. Horoscop 9 mai 2018 –…

- Horoscop 27 aprilie 2018. Taurii trebuie sa evite exagerarile de orice fel, inclusiv cele legate de alimentație Horoscop 27 aprilie 2018 – Berbec S-ar putea sa observi mai mult agitația la care ești predispus astazi și sa neglijezi nevoia de echilibru pe care nu o resimți la fel de acut. Horoscop 27…