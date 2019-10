Horoscop NOIEMBRIE 2019. Cum ne pregătesc pentru iarnă, ultimul Mercur retrograd 2019 Mercur retrograd este cu siguranta cel mai mare eveniment de noiembrie. Vom sta sub aceasta atmosfera aproape toata luna si este bine ca primim periodic ocazia sa vedem vechi decizii si alegeri si sa ne razgandim, sa actionam diferit, sa ne reafirmam fortele dintr-o alta perspectiva mai potrivita cu cine suntem acum. Schimbarea este inevitabila acum iar solutiile superficiale nu mai functioneaza. Mercur e retrograd in Scorpion iar Scorpionul se duce adanc in strafunduri ca sa scoata orice e bagat acolo "sub pres" si ne prefacem ca nu este si nu vrem sa il/o vedem. De aceea luna noiembrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scorpionul este un detectiv iscoditor, inzestrat cu putere și pasiunea lui Marte, influențat de secretosul Pluto. Scorpionii sunt greu de descifrat, in general iși exercita influența asupra celor din jur atat de subtil incat devine greu perceptibil. Afla calitațile și meritele zodiei Scorpion, dar și…

- Venus intra in Sagetator: se deschid noi orizonturi relaționale Din 1 incolo, Venus tranziteaza semnul Sagetatorului, indiciu cum ca dam dovada de mai multa spontaneitate in relații. De asemenea, apreciem mai mult eforturile partenerul de a menține acel element de noutate in cuplu. Este de așteptat,…

- Toti cititorii acestui articol stiu ca Pamantul are un satelit natural, Luna, care are un diametru de 3.474 km (Terra are diametrul de 12.742 km). Dar in sistemul nostru solar sunt 8 planete: Mercur, Venus, Pamant, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus si Neptun. Plus alte cinci planete pitice. Cati sateliti…

- HOROSCOP BERBEC Este timpul sa pui la punct lista de activitați. In schimb este un moment bun pentru a plati facturile de utilitați, pentru a elimina dezordinea și pentru a imbunatați profilul de munca. Adauga un control de sanatate pe lista pentru a te asigura ca nimic nu este neglijat și…

- In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta ! Luna…

- Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si…

- Iata horoscopul saptamanal 12-18 august 2019, o saptamana fierbinte de-a dreptul cu cinci planete in semne de foc ! O singura scanteie poate declansa un incendiu, ceea ce inseamna ca privim o saptamana extrem de activa, dinamica, pasionala in care multe se pot intampla. Soarele, Mercur, Venus si Marte…