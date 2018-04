Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 23-29 aprilie Mihai Voropchievici: Pentru Berbec va fi o saptamana de fertilitate și belșug. Taurii au o perioada in care nu trebuie sa se enerveze pe cei din jur ca sa nu provoace tot felul de discuții. Vor duce o batalie, dar batalia sa nu depașeasca un ton ridicat. Sa fie…

- Horoscopul saptamanii 23-29 aprilie 2018 este dominat de intrarea planetei Venus in zodia Gemeni, in ziua de marți, 24 aprilie. Berbecii ar trebui sa nu iși contrazica șefii in aceasta saptamana sau macar sa aiba argumente foarte solide pentru a-și susține punctul de vedere. Taurii rezolva…

- HOROSCOP PRIMAVARA. Berbecii au o perioada interesanta. Vor atrage caștiguri și vor investi in sanatate. Taurii au Venus intr-o poziție foarte buna. Vor beneficia de o luna mai extraordinara și vor filtra sentimentele. HOROSCOP 2018: Horoscopul detaliat de Mariana Cojocaru pentru fiecare…

- Berbecii care vor sa renegocieze un contract sau sa obțina o promovare trebuie sa profite de conjunctura favorabila de joi dimineața. Vineri, colegii trag sfori” in defavoarea lor. Weekend-ul, provocator pentru relații. Taurii idealizeaza foste iubiri și iși critica actualul partener. In profesie,…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…