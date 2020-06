Berbec Cineva apropiat are nevoie de sprijin din partea ta. Dar, oricat de mult ai vrea sa il ajuti, nu poti lua decizii in numele lui. Cateva sfaturi si un imprumut in bani vor fi de ajuns sa iasa din situatia dificila in care se afla, daca poate lua deciziile bune. Taur Dimineața poate fi haotica, primești telefoane și vești care alunga liniștea. Dupa amiaza, lucrurile vor reveni la normal și vei reusi sa iti pui in aplicare planurile pe care le aveai pentru azi. Familia va fi de acord cu toate propunerile tale in cele din urma. Gemeni Toata lumea se bazeaza pe tine, la serviciu, si…