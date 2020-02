HOROSCOP DRAGOSTE MIHAI VOROPCHIEVICI. Ce cumpene vă aşteaptă în luna iubirii HOROSCOP BERBEC - venus prezent in zodia lor nu face decat sa intareasca sentimentele si sa atate partenerul. Partea feminina e cea care provoaca. Venus in berbec face doamnele mai atragatoare. E adulata. Poate fi ceruta in casatorie in perioada asta. Nu va aruncati cu capul inainte si cu ochii inchisi. HOROSCOP TAUR - pentru ei nu se intrevad probleme sentimentale. Sunt conservatori. Urmeaza sa intre in retrogradare planeta comunicarii. Trebuie sa reziste ispitei suspiciunilor. Sunt extraordinar de geloși. Taurii singuri, daca sunt atrași de cineva, se vor lamuri cat de curand de intențiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

