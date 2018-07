Horoscop august Mariana Cojocaru: Cumpene grele pentru multe zodii, cine îşi strică vacanţa "Berbecii trebuie sa tina cont ca vor avea parte de o incarcatura emotionala extraordinara. Se face lunina in relatii. Taurii au jupiter retrograd in casa a sasea a zodiei lor. Cei harnici vor fi premieati. Nativii acestei zodii trebuie sa fie atenti la sanatate. Gemenii sunt vizati de jupiter retrograd intr-o casa foarte sensibila si cu amprenta emotionala. Sunt creativi si onoreaza promisiunile facute. Racii vor fi centrati pe familie, camin. Vor ajuta pe cineva apropiat si se vor ocupa in special de casa. Leii trebuie sa fie atenti la ce vorbesc si nu trebuie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

