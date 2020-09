Horoscop 7 SEPTEMBRIE 2020. Ce-ti aduce prima zi a saptamanii lui Marte retrograd? Ce spun astrele, runele şi tarotul Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Daca vitalitatea este mai scazuta, partial se datoreaza faptului ca ai tras la maxim de tine in aceasta faza mai ocupata iar Marte conducatorul tau isi va incepe mersul retrograd in 9 septembrie. Oricum, contextele astrale de azi iti forteaza limitele si cu cat depui mai mult efort, cu atat vei obtine rezultate mai slabe. Vezi asta ca pe un semnal de a incetini ritmul si de a opta pentru activitati mai relaxante si timp liber placut. … Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

