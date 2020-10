Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 5 octombrie 2020. Ce aduce noua saptamâna pentru zodii? Momente tensionate pentru Tauri și Sagetatorii cladesc o noua afacere. Ce se întâmpla cu Varsatorii? Berbec Faci schimbari de locuința și te bucuri…

- BERBEC: Aveti grija la relatiile cu ceilalti, pentru ca astazi nu sunteti dispusi sa faceti compromisuri. Poate aveti nevoie liniste si relaxare.TAUR: Sunteti pregatiti sa renuntati la superficialitați si sa va implicati mai mult in activitatile importante.

- Horoscop 10 septembrie 2020. Week-end-ul începe într-un mod dureros pentru unii nativii. Balanțele trebuie sa-și rezolve problemele, iar Fecioarele nu fac fața stresului. Berbec Parca te trezești pe partea greșita a patului…

- Berbec Ai astazi o stare de spirit buna și ce este mai important, debordezi de energie. Deși ai destule probleme, faci fața mai ușor provocarilor, atunci când ai susținerea partenerului. Puțina relaxare ți-ar prinde foarte bine și te-ar ajuta…

- BERBECEste o zi perfecta pentru a va odihni si a va reface fortele. Discutiile cu persoanele dragi va ajuta sa luati deciziile potrivite.TAURAr fi bine sa va comportati corect cu cei apropiati, mai ales daca ati fost distant in ultima vreme.

- BERBEC: Banii sunt preocuparea voastra primordiala. Veti munci mult pentru a obtine castigul pe care l-ati preconizat. Totusi ganditi-va daca se merita sa sacrificati alte lucruri pentru bani.

- Horoscop 12 iulie 2020 Berbec Berbecilor le sar in atenție foarte multe lucruri care nu funcționeaza bine, in relația cu anumiți oameni, iar asta i-ar putea pune pe ganduri. In orice caz, nu incerca sa rezolvi problemele dintr-o singura lovitura pentru ca nu se poate și este chiar contraproductiv.…

- Horoscop 8 iulie 2020: Ziua de miercuri aduce Fecioarelor posibile pierderi financiare, Racii nu trebuie sa se lase descurajați, iar Leii trebuie sa evite polemicile cu ceilalți. Citește horoscopul complet al zilei de 8 iulie...