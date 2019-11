Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplăcute Horoscop 6 noiembrie 2019. Taurii ajung la tensiuni inutile, Fecioarele au parte de o surpriza neplacuta, Sagetatorii au probleme in familie. Citește horoscop 6 noiembrie 2019 pentru toate zodiile: Horoscop 6 noiembrie 2019 - Berbec: Poate ca nu va fi totul atat de simplu și de ușor, cum te aștepți, dar, cu siguranța, graba ta […] Post-ul Horoscop 6 noiembrie 2019. Leii trec prin momente neplacute apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 23 octombrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 23 octombrie 2019 - Berbec: Astazi se incheie o perioada in care ai avut ocazia sa te ocupi mai mult de calitatea relațiilor cu cei din jur, in special cu partenerii de orice fel. Concluziile iți aparțin. Horoscop 23 octombrie…

- BERBEC Maestrul dominarii. Ii place sa dețina controlul in permanența. TAUR Maestru al manipularii. Taurii au tendința sa-i influențeze pe ceilalți sa acționeze sau sa gandeasca intr-un anume fel. GEMENI Maestru al umorului. Veșnic dornici de a avea tot mai mulți…

- Horoscopul lunii octombrie este marcat de multe evenimente astrologice importante: 7 octombrie – planeta Venus intra in zodia Scorpion; 14 octombrie – Luna Plina in Berbec; 23 octombrie – Soarele intra in zodia Scorpion; 28 octombrie – Luna Noua in Scorpion; 31 octombrie – Mercur retrograd in…

- Horoscop 23 septembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 23 septembrie 2019 - Berbec: Incepe sa conteze mai mult calitatea relațiilor pe care ai reușit sa le construiești cu partenerii de orice fel sau, cu alte cuvinte, persoanele care ocupa un loc important in viața ta. Horoscop…

- Horoscop 10 septembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 septembrie 2019 - Berbec: Ar fi bine sa pornești in aceasta zi, chiar de dimineața cu cele mai bune intenții de care ești capabil, dar și cu multa rabdare și bunavoința. Horoscop 10 septembrie 2019 - Taur: Este o zi…

- Taur Sacrificiile facute de nativii din zodia Taur nu vor trece neobservate. Doar ca destinul are un mod bizar de a aduce oamenii impreuna și nu e intotdeauna clar daca e vorba de noroc pur sau rezultatul deciziilor corecte. Este important ca Taurii, incapațanați și cu capul in nori, sa priveasca…

- Horoscop 5 septembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 5 septembrie - Berbec: Este o zi care iți ofera ocazia de a clarifica anumite probleme mai delicate, cum ar fi cele de sanatate sau din relația cu colegii cu care nu te-ai ințeles bine niciodata. Horoscop 5 septembrie -…

- Horoscop 10 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 august 2019 - Berbec: S-ar putea sa te confrunți cu situații din care sa nu ințelegi mare lucru, mai ales daca tei vei afla la serviciu. Este necesar sa ai rabdare și sa fii binevoitor cu cei din jur. Horoscop 10 august…