Berbec

Cu greu rezista barbatii in fata farmecelor si a personalitatii pasionale a acestei native. Are un trup foarte atragator si niste miscari senzuale, extrem de feminine. Profita din plin de atuurile sale. E indrazneata si arunca priviri misterioase pe sub gene care topesc inima barbatilor. Este comunicativa si nu se ascunde deloc atunci cand place pe cineva. Ba chiar e cea care provoaca la jocuri erotice.

Leu

Femeia Leu are niste trasaturi de razboinica din legendele cu luptatoare calare. Are un trup bine sculptat, cu forme perfecte, iar cand te tinteste cu privirea…