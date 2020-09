Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Ziua este favorabila activitatilor ce tin de domeniul profesional. Determinarea si convingerea de a-ti atinge obiectivul te vor ajuta cu siguranta sa reusesti. Gasiti o modalitate de a va pune punctele forte in lumina, iar acest lucru nu poate decat sa va ajute. Taur Taur,…

- Horoscop 31 august 2020. Ce au pregatit astrele pentru ultima zi a verii? Berbec Devii tot mai concentrat pe viitor, iar daca îți vei canaliza acțiunile, vei reuși sa-ți rezolvi problemele actuale și sa mergi mai departe cu…

- O data cu instalarea acestui nou sezon solar, s-ar putea simti ca si cum dam volumul mai incet, mult mai incet si exact asta se si intampla. Fecioara 2020 este un sezon mai pe mute, nu e stralucitor si ostentativ, dar e o perioada in care viata ne devine mult mai putin imbacsita si o vreme in care…

- Mercur intra in Fecioara in urma Lunii și ai o zi foarte productiva inaintea ta. Fecioara este gata sa coboare și sa remedieze lucrurile, sa rezolve lucrurile. Pe masura ce Luna calatorește prin acel semn meticulos, incurajat de recenta sa intalnire cu Soarele Leu, toata lumea se bucura de ajutor. Horoscop…

- Berbec Astazi Berbecul se simte minunat. Este energic si plin de energie, dar trebuie sa aiba grija incotro va directiona aceasta motivatie. Poate ca sfera creativa este mai relevanta pentru tine acum decat o cariera. Decide si incepe sa actionezi, daca vei incepe sa lucrezi mai devreme, vei…

- Berbec Berbeci, nu ar trebui sa pierdeti resurse pentru a convinge pe cineva de ceva. Conversatiile nu vor conduce oricum la nimic, deci dovediti-va cazul nu pin cuvante, ci pin fapte. Cea mai buna solutie pentru a obtine rezultate este sa fii inteligent. Sunt posibile schimbari pozitive in…

- BERBECII sunt ingropati in munca in ultimul timp, iar partenerii se pot simti neglijati din acest motiv. Acestia vor primi o propunere de afacere din partea unei persoane cu care au colaborat in trecut. Spre seara nativii berbec vor petrece timp de calitate alaturi de sufletul lor pereche. TAURII…

- BERBECFiti mai atent la evolutia bugetului si evitati investitiile de lunga durata, deoarece se anunta o perioada instabila din punct de vedere financiar. TAUR Se anunta o perioada agitata in viata de cuplu.