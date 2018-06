Horoscop 3 iunie 2018: Piedici, situaţii neprevăzute, azi ar fi bine să nu prea ieşi din casă HOROSCOP 3 IUNIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sfatul tau face bine unei persoane care a alunecat spre depresie. Are impresia ca nimic nu-i mai merge, ca bate pasul pe loc, dar tu esti un exemplu demn de urmat care arata ca orice impas de acest fel e doar o provocare menita sa scoata la iveala resursele fiecaruia. Cu rabdare, totul e posibil. si tu ai trecut prin asta si s-a rezolvat totul cu bine, deci ofera-i sfaturile tale intelepte, pentru ca te bazezi pe experiente proprii asumate cu bine. Daca face ca tine, totul va fi mai usor, dar momentan e intr-o pasa proasta si are…

Sursa articol si foto: rtv.net

