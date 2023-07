Horoscop 27 iulie 2023. Atenție la hoți, Capricornilor! Horoscop 26 iulie 2023. Capricornii trebuie sa fie astazi foarte atenți la hoți, la tot ce inseamna furt, inșelaciune, pierdere. Citiți de zece ori, daca este nevoie, un contract inainte sa-l semnați și nu va puneți incredera in nimeni astazi pentru ca sunt șanse sa fiți pacaliți. Horoscop zilnic 26 iulie 2023. Zodia Berbec Cuvantul zilei de astazi este nostalgie. N-ar fi deloc o idee buna sa rascolești trecutul. Ies la iveala nemulțumiri legate de persoana iubita. Nu acționa acum, ia-ți timp de gandire. Pot aparea oportunitați de investiții, iar norocul va fi de partea ta. Chiar și așa, incearca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 iulie, Luna din Scorpion se opune lui Jupiter din Taur, ceea ce va crește creativitatea și ideile celor care iși doresc sa cucereasca partenerii in moduri inedite.Cu toate ca proiectele profesionale vor fi la ordinea zilei, nativii iși vor gasi timp pentru a crea noi conexiuni cu persoanele dragi.…

- Horoscop 17 iulie 2023. Se anunța o zi cu conflicte pentru unele zodii, tensiuni și rasturnari de situații, dar nimic ce nu poate fi rezolvat pașnic prin comunicare și calm. Ideal ar fi ca toate parțile implicate in conflict sa-și poata spune punctul de vedere, așa incat sa se poata gasi cele mai bune…

- Presupunand ca mediteaza profund pe o plaja izolata de SPP de la Neptun, totuși, am o intrebare de uichend pentru herr prasident Iohannis: care v-o fi fiind opinia asupra deciziei administrației Biden de a livra Ucrainei bombe cu dispersie/fragmentare?, scrie avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de…

- Horoscop 30 iunie 2023. Se anunța o zi cu multe șanse de reușita pentru zodii, iar Peștii pot avea parte de schimbari importante. Depinde doar de ei sa iasa din situațiile care nu le mai servesc sau, dupa caz, sa tolereze in continuare oameni, joburi, experiențe care ii incetinesc in drumul lor spre…

- Horoscop zilnic BERBECGelozia isi poate scoate capul urat la lumina azi. Poate implica o relatie romantica. Evit-o implicandu-te in cat mai multa comunicare. Este timpul sa faci un anumit efort ca sa transformi un dezavantaj in avantaj. Emotiile puternice te pot ajuta in anumite circumstante. O reconciliere…

- Horoscop 7 iunie 2023. Astrele creeaza astazi situații tensionate, conflicte care pot izbucni din senin și chiar și cei mai calmi nativi pot fi scoși din sarite. Pentru a evita cearta fara rost și scandaluri pe care le puteți regreta dupa, ar fi bine sa urmați cateva sfaturi! Horoscop 7 iunie 2023.…

- Horoscop 27 mai 2023. Racii nu au o zi foarte buna astazi pentru ca s-au trezit cu fața la perete și nimic nu le convine. Ii critica pe ceilalți, reaprind scandaluri mai vechi și nu mai contenesc cu reproșurile. Sfatul astrelor este sa faceți ceva sa va calmați. Petreceți o zi singuri, daca este nevoie!…

- Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Un weekend ideal ca sa dai o fuga in afara orasului sau sa participi la un workshop sau o clasa de ceva. Planetele iti activeaza stima de sine si increderea de sine. Mercur se pregateste sa iasa din retrograd in Taur si te incurajeaza sa privesti spre…