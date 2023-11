Intalniri romantice pentru Leii singuri, resuscitarea unei vechi povești de iubire pentru Fecioare Berbec Probleme in viața de cuplu, azi, pentru ca evitați sa vorbiți despre anumite probleme evidente pe care le aveți cu partenerul. Mergeți pana acolo cu refuzul de aborda problema in mod direct, incat preferați sa lucrați in weekend, decat sa aveți o comunicare deschisa. Taur Detești situațiile care te iau prin surprindere. Intr-o astfel de situație te vei afla azi, cand va trebui sa iei o decizie rapid, intr-o problema de familie care apare din senin și care te forțeaza sa ieși din zona confort…