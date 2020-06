Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Fii mai incisiv si mai hotarat cand urmaresti un obiectiv greu de atins. Pana acum ai intampinat tot felul de greutati, dar la inceput de iunie ai mai multe sanse sa izbandesti. In primul rand, azi trebuie sa faci o schimbare și sa preiei conducerea asupra noilor proiecte. Taur In general,…

- Horoscop 25 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 25 mai 2020 - Berbec:Ai parte de o zi care poate aduce pansarea unor ranisufletești mai vechi, dar și apariția unora noi, daca nu vei dori sa fiisuficient de atent și de empatic cu cei din jur. Horoscop 25 mai 2020 - Taur: Relațiile,…

- Horoscop 24 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 24 mai 2020 - Berbec:Ai la dispoziție o zi care te va ajuta sa te mobilizezipentru a remedia anumite probleme din relațiile care conteaza. Ce vei folosipentru acest rezultat, este alegerea ta!Horoscop 24 mai 2020 - Taur: Exista…

- Horoscop 23 mai 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 23 mai 2020 - Berbec:E un moment in care ar fi mai bine sa te ocupi de lucruriserioase, nu ca sa le rezolvi, neaparat, ci macar sa nu te lași copleșit degriji, sa știi ca exista soluții. Horoscop 23 mai 2020 - Taur: Ai nevoie…

- BERBEC S-ar putea sa aveti de facut mai multe drumuri scurte si sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute. Daca nu va ajung banii, puteti sa apelati la prieteni. Astazi nu e o zi buna pentru afaceri. TAUR Este posibil sa fiti invitat de prieteni sa petreceti dupa-amiaza impreuna. Relatiile cu…

- HOROSCOP MAI 2020 BERBEC - In luna mai incepi sa te concentrezi mai mult pe tine si pe responsabilitatile tale din familie. Nu inceeca sa scapi de datorii si confrunta provocarile care apar. Esti in punctul in care iti amintesti lucruri din copilarie si iti dai seama ca iti doresti cu adevarat. …

- Horoscop 17 aprilie 2020 – Berbec Exista riscul unor contradicții care se pot transforma in probleme mari in relațiile cu partenerii de orice fel. Este important sa dai dovada de respect și sa fii tu cel calm. Horoscop 17 aprilie 2020 – Taur Sunt posibile divergențe de opinii…