HOROSCOP 23-29 IULIE Camelia Pătrăşcanu: Multe planete retrograde de axa destinului. Previziuni complete Berbec - o saptamana foarte buna profesional. Pot aduce bani muncile din aceasta saptamana. Sa nu se enerveze, sa nu se grabeasca Taur - vor o schimbare de statut, sunt aranjamente care pot fi foarte bune pentru ambii parteneri, chiar excepționale Gemeni - schimba principiile de viața, crezurile. Iși iau viața in maini și iși fac propria scara de valor. Cei care inca mai studiaza ar putea avea o schimbare aici Rac - au de-a face cu banii, nu doar ai lor. Vin cu multe idei in relația parteneriala. Multe discuții in acesta saptamana Lei - schimbare la nivelul imaginii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

