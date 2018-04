Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii au toate sansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde si-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu isi puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate sansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…