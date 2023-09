Horoscop 21 septembrie 2023 Gemenii vor fi prea gânditori, Scorpionii prea serioși Munca multa și consum mare de energie pentru mai toți nativii zodiilor. In plus, va veți confrunta cu foarte multe cereri de ajutor din partea celor din jur. Berbec Activitațile profesionale se vor amesteca azi prea mult cu cele familiale, iar asta iți va cam tulbura liniștea in casa. Presiunea pe care o vei simți asupra ta se va rasfrange in relația cu partenerul și toți cei ai casei, iar calmul iți va cam lipsi. Taur Azi iți dedici viața familiei și hobby-ului tau preferat. Din acest motiv jobul e lasat pe planul doi și o sa cam pierzi din vedere lucrurile importante pe care le ai de facut la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

