- Horoscop 19 mai 2020. Ziua de marți aduce celor nascuți in zodia Fecioara un mesaj neașteptat, Taurii primesc o oportunitate, iar Leii pun bazele unei noi relații sentimentale. Citește horoscopul complet al zilei de 19 mai...

- BERBEC Berbecii nu vor trebui sa iși mai faca griji in ceea ce privește veniturile in urmatoarea perioada. In aceasta luna vor reuști sa obțina un job mult mai bine platit, deci nu se va mai pune problema de strange economii pentru diferite lucruri. In luna iunie vei reuși sa iți cumperi tot…

- Horoscop 15 mai 2020. Ziua de vineri aduce Gemenilor vești bune legate de bani, Fecioarele rezolva multe probleme, in timp ce Sagetatorii sunt pe graba. Citește horoscopul integral, pentru fiecare zodie in parte, pentru ziua de 15...

- Berbec Berbecii sunt printre cele mai orgolioase zodii atunci cand vine vorba de o despartire. Indiferent de care ar fi motivul pentru care pleaca de langa persoana iubita, nu vor privi nici macar o secunda inapoi si nu vor arata momente de slabiciune. Oricat de mare ar fi suferinta si oricat…

- Horoscop 26 martie 2020. Ziua de joi aduce multa agitație Taurilor, Fecioarele primesc vești de la un prieten, in timp ce Balanțele trebuie sa fie atente la sanatate. Citește horoscopul complet al zilei de 26 martie 2020, conform...

- Berbec – Pentru Berbeci aprilie nu este luna cea mai profitabila din punct de vedere material. Mai curand aceștia trebuie sa fie chibzuiți, atenți cu fiecare ban cheltuit, pentru a nu trece prin perioade dificile din punct de vedere financiar. HOROSCOP APRILIE 2020. Vesti mari pentru aceste…

- Luna Noua din 24 martie cade in Berbec, un semn de Foc. Sunt predispuse starile care presupun orice fel de acțiune, atitudini de independența, de entuziasm, de ambiție, chiar stari de neascultare, in sens pozitiv. Se poate afirma ca Luna din 24 martie este o oportunitate pentru descoperirea atitudinii…

- Horoscop 18 martie 2020. Ziua de miercuri aduce Taurilor vești bune legate de bani, Scorpionii sunt foarte sensibili, iar Peștii se ocupa de pasiunile lor amanate. Citește horoscopul complet al zilei de 18 martie 2020, conform...