HOROSCOP 2020. Cele mai norocoase zodii de anul viitor, totul le merge din plin Intr-adevar, doar pentru unele semne zodiacale, lucrurile se vor schimba pozitiv, in timp ce pentru alte semne zodiacale, schimbarile vor fi negative. Va avea zodia ta noroc in 2020? In continuare sunt dezvaluite semnele horoscopului care vor fi cele mai norocoase in 2020. Unul dintre semnele norocoase ale horoscopului 2020 este leul. Datorita atitudinii lor caștigatoare, vor atrage doar lucruri bune pe calea lor. Chiar și așa, intrucat nimeni nu este perfect, de fiecare data cand leii vor face o greșeala, ei nu vor renunța, ci vor persevera in tot ceea ce au stabilit pentru ei inșiși.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Referindu-ne cu precadere la o perioada anume, și anume anul 2020, putem spune despre acesta ca este o perioada propice ascensiunii pentru nativii zodiacului care vor ști sa profite de acest lucru. Așa cum este de așteptat, exista trei zodii oportuniste care vor fructifica aceasta perioada pentru…

- Horoscopul zilnic din 3 noiembrie 2019 anunța amagiri și dezamagiri pentru unele zodii. Sagetatorul va fi lovit de cine se aștepta mai puțin, Berbecul este amagit cu bani. Totuși, exista și cateva zodii protejate. Afla daca astrele iți sunt alaturi in horoscopul de duminica.

- In dragoste, aceste zodii se remarca prin fidelitate, loialitate si capacitatea de a fi alaturi persoanei iubite “la bine si la rau”. Printre ele, zodia Rac, cea care este o familista prin definitie. Daca ai acasa un Rac, ai grija de el ca de ochii din cap. Nici Taurii nu sunt de neglijat.

- Care sunt zodiile cu noroc urias la bani in luna noiembrie Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt cei care in luna noiembrie isi vor mari contul in banca datorita unui castig substantial la jocurile de noroc. Cu toate ca pana acum berbecii au incercat de nenumarate ori sa gaseasca…

- Octombrie aduce vești excelente in dragoste, din punct de vedere astral. Sunt zodii pentru care urmeaza zile fabuloase, in care iși vor vedea visele implinite. Capricornii sunt favoriții astrelor la capitolul amor, astfel ca octombrie ar putea fi cea mai frumoasa luna din an pentru ei.

- Exista câteva zodii de femei care se disting dintre celelalte ca având cel mai bun suflet si cele mai bune intentii. Influenta semnelor astrale sub care s-au nascut le scoate la iveala trasaturi frumoase si caracteristici pozitive.

- La inceputurile astrologiei, vechii magi spuneau ca semnele zodiacale sunt protejate din ceruri de astre, dar și de ființe mitice, inzestrate cu puteri divine. Mai tarziu, ideile lor au fost preluate de astrologii Evului Mediu care au asociat fiecare zodie cu unul dintre arhanghelii aparatori ai destinului…