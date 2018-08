HOROSCOP 18 AUGUST 2018: Sunt şanse să te distrezi copios la finalul acestei săptămâni Horoscop 18 august Berbec Aspectele financiare necesare unei calatorii reprezinta subiectul acestui sfarșit de saptamana. Insa este bine sa-ți achiți datoriile curente, de genul facturi, impozite, amenzi și abia apoi sa planifici cheltuieli pe altele. Poate fi nevoie sa aloci o suma importanta de bani și pentru un curs, un program de instruire personala sau profesionala planuit mai demult. Ai incredere ca te vei discurca cu toate cheltuielile! Horoscop 18 august Taur 18 august Taur In relațiile parteneriale intervin modificari in zilele acestui weekend. Probabil ca iți schimbi deciziile privitoare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

