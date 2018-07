HOROSCOP 16 IULIE 2018: Blocaje financiare, dar noroc în dragoste. Ce zodii sunt expuse luni la provocări HOROSCOP BERBEC

Daca unii au inceput sa se indoiasca asupra sensului de mers al proiectului la care lucrati impreuna, probabil e deja un semn ca va apropiati de un esec, si nicidecum de o reusita. Modul lor de a critica tot ce spui sau faci, atitudinea lor rezervata fata de ceea ce mai e de facut, nu e deloc benefica succesului, pentru ca nu poti avea parte de reusita daca ai alaturi de tine oameni care resping orice propunere. Auzi doar cuvinte negative – nu se poate, imposibil, nu merge, nu e bine – si e normal ca totul sa bata pasul pe loc intr-o astfel de atmosfera. Nu e mediul cel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

