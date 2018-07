Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP Berbec - pot fi geloși, dar au un mijloc de saptamana foarte bun. Au buna susținere și din partea familiei HOROSCOP Taur - o saptamana despre avere, dar nu sunt cu ochii pe bani, deși sunt in zodia banilor HOROSCOP Gemeni - tensiuni legate de comunicare, planurile de calatorie…

- Horoscop de weekend 2-3 iunie 2018 Berbec-weekendul nativului din zodia Berbec este incarcat din punctul de vedere emoțional. O revedere cu o ruda va aduce un mozaic de emoții pentru nativ. Duminica se anunța o reuniune de familie, iar nativul nu poate lipsi. Horoscop de weekend 2-3 iunie…

- Berbec Inceputul lunii iunie aduce vesti bune in plan sentimental, intrucat vei reusi, in sfarsit, sa rezolvi problemele care iti dadeau batai de cap de ceva timp. Ba mai mult, persoanele care isi doresc o familie au toate sansele sa-si indeplineasca aceasta dorinta, intrucat luna iunie este…

- Taur Ti-ai pus mari sperante in vara aceasta. Ai simtit ca urmeaza sa ti se intample ceva bun si deja parca astepti cu nerabdare momentul in care lucrurile vor intra pe acel fagas normal. Vrei bani? Vei avea! Vrei sa te simti iubita? Vei fi! Vrei o vacanta ca-n filme? Vei avea! Pentru ca soarta…

- HOROSCOP Berbec. Incep saptamana cu o Luna Plina ce marcheaza banii și caștigurile. Au toate șansele sa fie inspirați, sa aiba idei. Sigur ca se bazeaza pe relații, dar ei sunt punctul de forța și se pot impune peste tot. Trebuie rezolvate lucrurile și trebuie sa obțina rezultate practice. Important…

- HOROSCOP 24 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale si cele cu copiii sunt dificil de gestionat astazi. Cei dragi vor dori lucruri sau servicii scumpe, insa platite mai mult de tine. Stabileste o limita financiara clara si de asemenea pune pe hartie si cheltuielile…