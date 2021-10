Horoscop 15 octombrie 2021 – Norocul pare să-ți zâmbească în acest moment BERBEC Este important sa va deplasați in urmatoarele zile, deoarece daca stați acasa și nu faceți nimic, ați putea pierde ceva potențial foarte bun. Daca va aflați in centrul evenimentelor, asigurați-va ca ramaneți acolo. TAUR Norocul pare sa-ți zambeasca in acest moment, dar nu-l lua de la sine. Legatura de astazi Saturn-Uranus avertizeaza ca ceea […] The post Horoscop 15 octombrie 2021 - Norocul pare sa-ți zambeasca in acest moment first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Abilitațile dvs. de comunicare va vor influența in mod pozitiv viața de lucru. La serviciu vei avea o suta de ochi, vei fi in toate și vei face tot posibilul. Cheltuiți mult in ultima vreme și nu știți pe ce, fiți mai atenți. TAUR Ar trebui sa faceți modificari in anticiparea cheltuielilor…

- Horoscop. Ce noroc are fiecare zodie și cum trebuie sa profite de el. Iata care sunt zodiile norocoase și ce trebuie sa faca cu norocul care le iese in cale. Horoscop. Zodiile și norocul Berbec Are destul noroc cand vine vorba de oportunitați. El iși cam face singur norocul și nu prea crede in el. […]…

- HOROSCOP 8 septembrie 2021. Astrele anunța o zi productiva pentru unele zodii. Nativii Taur se trezesc cu norocul la ușa. Horoscop 8 septembrie 2021. Berbec Cei din zodia Berbec își vor rezolva problemele financiare, lucru care…

- Israelul si-a deschis joi un birou de legatura la Rabat, in marja primei vizite a unui sef al diplomatiei israeliene in Maroc dupa normalizarea relatiilor dintre cele doua tari, in 2020, transmite AFP. ''Moment istoric - am inaugurat reprezentanta israeliana in Maroc'', a scris pe Twitter…

- Horoscop 5 august 2021. Cei nascuți în zodia Berbec au parte de noroc astazi, în timp ce Gemeni vor radia de fericire în urma unor vești minunate primite de la cei dragi. Horoscop 5 august 2021 Berbec În aceasta zi, abilitațile tale de comunicare sunt excelente,…

- Horoscop 1 august 2021. Astrele ți-au rezervat câteva surprize în prima zi din luna august. Unii se gândesc deja la concediu, în timp ce alții se pregatesc de lucruri marețe în cariera. Berbec Primești o informație prețioasa, care te va ajuta în…

- UTA s-a impus in deplasarea de la Pitesti, scor 1-0, prin golul superb marcat de Filip Dangubic. FC Arges pierde al doilea meci din acest sezon, cu acelasi, scor 0-1. UTA urca pentru moment pe primul loc, cu 4 puncte. Are insa un meci in plus fata de celelalte formatii din Liga 1. Aradenii nu au primit…

- Potrivit unui comunicat postat pe pagina de internet a ITM Constanta, "in data de 20.07.2021 ora 13:00, la SC NAVAL MAINTENANCE amp; SERVICES SRL DAMEN MANGALIA PROIECT 4403 a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui angajat". Date de identificare a victimei:Numele si prenumele: Popescu Nicolae…