Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc o remarcabila conjuncție in zodia Taur intre Soare, astrul vitalitații noastre, și Uranus, planeta neprevazutului și a rasturnarilor bruște de situație. Contextul astrologic vorbește despre o mare nevoie de schimbare pe care o resimțim in viața noastra, fiecare in alt domeniu. Totodata,…

- Horoscop zilnic 4 mai 2022. Astazi avem parte de un nou aspect benefic, de aceasta data intre Marte, planeta acțiunii, și Uranus, planeta neprevazutului. Acest context aduce o nota de inedit acțiunilor noastre și ne stimuleaza la schimbare. Putem face lucrurile diferit și ne putem materializa gandurile…

- Horoscop 1 mai 2022. Luna mai se deschide cu o conjuncție intre Venus și Jupiter, cei doi benefici al astrologiei, in zodia Pești. Aceasta conjuncție se petrece o data la 12 ani in zodia Pești, prin urmare este un moment remarcabil, aducato de șanse și noroc, dar și de iubire și de progres in relațiile…

- Astazi se formeaza o Luna Noua in zodia Taur care va fi insoțita de Eclipsa parțiala de Soare. Acest eveniment este de natura karmica și vine cu evenimente neprevazute, cu surprinze și schimbari menite sa ne puna pe sensul de destin. La modul general poate fi vorba de schimbari financiare, legate de…

- Horoscop 17 aprilie 2022. Ne aflam sub aspecte tensionate formate de energicul Soare din Berbec și transformatprul Pluto din Capricorn. Acst context, care se va resimți și maine, va aduce tensiuni in relațiile cu autoritațile din viața noastra, manifestari impunatoare și atitudini radicale. Este important…

- Mercur, planeta gandirii, și Jupiter, planeta conștiinței inalte, formeaza astazi o conjuncție in zodia Pești, conjuncție unica in 12 ani, care ne ofera foarte multa ințelepciune, iluminare și momente de revelații. Ne putem schimba perspectiva asupra realitații și putem ințelege intr-o alta nota situații…

- Astrologii anunta o zi cu numeroase reusite mai ales pe plan profesional. O zodie va iesi in special in evidenta. Se bucura de o perioada binecuvantata, cu mai mult noroc parca ca niciodata, scrie observatornews.ro .