- Da, Pluto este o planeta ce distruge ce nu mai functioneaza, ce nu este benefic ca sa aduca ceva nou. Uneori insa mai obosim de atata distrugere si renastere si ne prinde bine o pauza. Pluto retrograd aduce o asemenea pauza dar nu totala. Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Pluto…

- In noaptea de 22 spre 23 aprilie 2020 avem Luna Noua de aprilie care are loc in zodia Taur, fiind singura Luna Noua in Taur a acestui an. Luna Noua este in conjuncție cu Uranus, planeta libertații și eliberarii, aflata in Taur pana in 2026.

- Lunile Noi sunt intotdeauna cele care seteaza energia de nou inceput si sub care plantam semintele pentru ce va urma. O Luna Noua ne influenteaza pentru tot ciclul lunar ce urmeaza. Luna Noua de martie a fost in Berbec si in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani, deci toata luna a fost despre…

- Horoscop 3 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 3 aprilie 2020 - Berbec:Ar fi bine sa temperezi orice tensiune, imediat ce apare, casa nu iți umbrești singur ziua. Sa cauți vinovați dupa ce trece furtuna, nu ițifolosește la nimic. Horoscop 3 aprilie 2020 - Taur: Este posibil…

- Berbec Berbecii incep aceasta saptamana in forța și plini de energie pozitiva. Aceasta energie reușesc sa o transmita și familiei, deoarece nativii din Berbec vor primi o veste buna din partea acesteia. Un membru al familiei va scapa de calvarul in care a trait in ultima perioada. La…

- Horoscop martie 2020: Cele trei zodii care au o luna perfecta RAC - Viata ta devine un vis. Dupa o perioada neagra, lucrurile incep sa se aseze si pentru tine, in sfarsit. Asculta-ti intuitia. Esti deschisa la discutii despre orice si te pregatesti sa pleci intr-o noua calatorie. Ce poate fi mai…

- Primavara anului 2020 isi intra in drepturi depline incepand cu data de 1 martie din punct de vedere calendaristic si cu data de 21 martie din punct de vedere astral, moment la care are loc echinoctiul de primavara, dar si debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai…

- Berbecii reușesc sa iasa in evidența la locul de munca și șa primeasca laude din partea șefilor. Au trudit din greu in ultima perioada și acum simt ca a venit momentul sa culeaga roadele. Seara se vor intalni cu prietenii și vor sarbatori noua funcție. Taurii au parte de caștiguri financiare…