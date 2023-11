Horoscop 07 noiembrie 2023. Nativii din zodiac Rac vor lua o decizie majoră! Racii au determinarea și toata energia necesara pentru a face o schimbare importanta in viața lor! Berbec Ai o zi favorabila finalizarii unor proiecte importante, așa ca toata atenția și energia ta este canalizata in plan profesional. In relatia cu cei apropiati accentul se va pune in mod special pe asumarea unor angajamente, dar și pe delimitarea clara a responsabilitaților fiecaruia. Taur S-ar putea sa te confrunți cu situații neplacute la serviciu sau anumite gesturi ale colegilor sa iți lase un gust amar. Este posibil ca și tu sa fi avut așteptari prea mari de la acele persoane, insa orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

