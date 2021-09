Stiri pe aceeasi tema

- ​Perechea formata din românul Horia Tecau și germanul Kevin Krawietz s-a oprit în sferturile de finala ale probei de dublu masculin de la US Open.Tecau si Krawietz (favoriți 6) au pierdut, marti, cu scorul de 6-2, 7-6(5), în fața echipei Steve Johnson/Sam Querrey (SUA).Pentru…

- Perechea Monica Niculescu/Gabriela Ruse s-a calificat, luni, in sferturile probei de dublu feminin de la US Open. Romancele au trecut, in optimi, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-2, de cuplul Erin Routlife (Noua Zeelanda)/Leylah Fernandez (Canada). In sferturi, Niculescu si Ruse vor evolua…

- Perechea Ioana Raluca Olaru/Nadiia Kichenok (România/Ucraina), cap de serie numarul 12, s-a calificat în optimile de finala de la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Cele doua au trecut de dublul Andrea Petkovic / Ajla Tomljanovic (Germania/Australia), scor 5-7, 6-1, 6-2. Meciul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz (Romania/Germania), cap de serie numarul 4, a ratat, sambata, calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto. Romanul si colegul sau au fost invinsi in semifinale de echipa croata Nikola Mektic/Mate Pavic (cap de serie 1), scor…

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz (Romania/Germania), cap de serie numarul 1, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Hambrug, cu premii de 1,16 milioane de euro. Tecau si Krawietz au trecut, in prima mansa, cu scorul de 6-0, 6-1, de cuplul Ruben…

- ​Echipa Horia Tecau/Kevin Krawietz (România/Germania) s-a calificat, marti, în sferturile probei de dublu din cadrul turneului de categorie "ATP 500" de la Hambrug.Tecau si Krawietz (principali favoriți) au trecut, în prima mansa de cuplul Ruben Gonzales/Hunter Johnson…

- Horia Tecau și Kevin Krawietz (România/Germania) au fost eliminați, vineri, în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Tecau si Krawietz (favoriți 9) au fost învinsi de suedezul Andre Goransson si norvegianul Casper Ruud, scor 6-4, 7-6(4).Meciul…