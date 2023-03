Horea Vușcan: Cum mi-au fost furați 12 milioane de euro? (VIDEO) Omul de afaceri oradean Horea Vușcan povestește cum i-au fost furați aproape 12 milioane de euro, bani pe care nu i-a mai recuperat vreodata. Vușcan vorbește și despre comportamentul angajaților care greșesc și care ii lasa pe patroni cu ochii in soare, demisionand și punand batista pe țambal. In opinia omului de afaceri bihorean, in Romania nu poți sa te dezvolți ca antreprenor. “In Romania, ca și antreprenor, toata lumea te saboteaza. Toata lumea spune ca nu vrei reuși și toata lumea vrea o bucațica din profitul tau, dar nimeni nu iși asuma nici riscul, nici munca”, povestește Horea Vușcan.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

