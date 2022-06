Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp, magistratii Curtii de Apel Constanta au pronuntat verdictul in legatura cu recursul declarat de compania Light System impotriva impozitului majorat cu 400 pe care trebuie sa l achite pentru Vila Regala din Mamaia, Palatul Reginei Maria Instanta de recurs a decis sa respinga recursul…

- Kontor iți prezinta trei piese perfecte pentru un inceput de vara promițator. Hagen Feetly, Beachbag x Viktoria Vane și twoloud & Studpid Goldfish ne pregatesc din plin pentru petrecerile care se anunța in aceasta vara. Cele trei piese, care poarta semnatura Kontor – „En Route”, „ Anybody” și „ Fresh…

- „Saptamana trecuta au avut loc mai multe intalniri cu specialistii in operarea, procesarea, elaborarea dosarelor penale pe criminalitatea de mediu. Sper ca Romania, in cel mai scurt timp posibil, sa aiba in sfarsit o retea de procurori de mediu, o retea de procurori de mediu care a fost initiata, la…

- Cererea Suediei de a adera la NATO in mai marcheaza o schimbare majora fața de poziția sa de lunga durata ca stat neutru, care a inceput in 1812. O analiza The Conversation. Dupa ce Rusia a invadat Ucraina, decizia Suediei de a adera la NATO pare sa obțina un sprijin politic larg in guvernul și parlamentul…

- Romania este o țara frumoasa, cu mulți oameni creativi și cu o istorie de-a dreptul captivanta. Iata care este localitatea din țara noastra cu cel mai scurt nume. Aceasta are doar doua litere, dar cu siguranța ca știi unde se afla.

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ,,Dragan Muntean” va invita duminica, 24 aprilie 2022, la ora 18:00, in Parcul ,,Cetate” din Deva, la o calatorie in timp prin muzica anilor ’60 – ’70, susținuta de trupa ,,Old Band”. Piese care au facut istorie pot fi ascultate,…

- Afacerile din ziua de azi trebuie sa se alinieze nevoilor publicului. Acum spre exemplu, utilizatorul de cartela reincarcabila nu mai este nevoit sa mearga specific doar la sediul oficial al operatorilor de telefonie mobila pentru o reincarcare. Exista parteneri, magazine in care reincarcarea este…