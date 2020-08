Stiri pe aceeasi tema

- Proaspatul președintele interimar al Consiliului Național al PSD, Vasile Dancu, va avea un contracandidat la alegerile pentru acest for al partidului. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a anunțat, luni, la Antena 3, intr-o intervenție prin telefon, ca iși va depunde candidatura pentru funcția…

- Brazilia a inregistrat peste 50.000 de cazuri noi de noul coronavirus intr-o perioada de 24 de ore pentru a treia zi la rand, a informat Ministerul Sanatatii din Brasilia vineri seara, relateaza DPA, conform Agerpres. Autoritatile sanitare au anuntat 55.891 de cazuri noi, precum si 1.156 de decese din…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- Ministerul Sanatatii a atribuit marți un contract pentru furnizarea de maști persoanelor defavorizate, deși președintele Klaus Iohannis afirma, in urma cu o saptamana, ca produsele au fost distribuite deja in mare masura. Ministrul Nelu Tataru sustinea, marți, ca la prima licitatie nu a iesit niciun…

- Brazilia a devenit vineri a doua tara din lume in urma Statelor Unite ca numar de morti din cauza coronavirusului, depasind Regatul Unit, cu 41.828 de morti, potrivit datelor publicate de Ministerul Sanatatii, noteaza AFP, preluata de Agerpres. Președintele Bolsonaro considera insa pandemia un subiect…

- Aparatele pentru transferul de plasma in cazul pacienților cu forme grave de COVID-19 au fost retrase din spitalele și centrele de transfuzie din trei județe. Compania care a donat echipamentele spune ca a luat decizia din cauza indiferenței de care a dat dovada Ministerul Sanatații. Firma acuza statul…

- Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a declarat la Digi24 ca cifrele oficiale privind evoluția pandemiei in Romania arata ca am trecut de varf. Suntem pe panta descendenta, a spus Moldovan, care a adaugat ca romanii vor putea merge in concediu, dar cu respectarea masurilor de…

- Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii. Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile…