- Horațiu Florea, președintele PRO Romania Alba, intra in cursa pentru șefia Consiliului Județean Alba, potrivit unui comunicat de presa transmis vineri 7 august. Florea, in varsta de 30 de ani, este absolvent al Facultații de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca și are o firma privata. „Eu am intrat…

- In data de 6 august, partidul PRO Romania si-a desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Arges, in persoana omului de afaceri Dumitru Grecu. Dumitru Grecu este vicepresedinte al Federatiei Patronatelor din Turism din Romania si unul dintre cei mai importanti investitori…

- Medicul Mircea Frențiu nu mai candideaza la funcția de președinte al Consiliului Județean Alba dar va deschide lista consilierilor propuși de PRO Romania, a anunțat biroul de presa al partidului. Numele candidatului la președinția instituției va fi facut public peste cateva zile. ”PRO Romania definitiveaza,…

- In varsta de 46 de ani, candidatul PRO Romania este casatorit, are o fetița și este proprietarul unei afaceri. Are studii superioare și timp de 8 ani a ocupat funcția de consilier local. “Cred ca Abrudul are nevoie de o administrație mai transparenta și mai eficienta in relația cu cetațeanul. Prioritațile…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa, Mihail David, candidatul Alianței USR PLUS la președinția Consiliului Județean Alba: Educația este temelia dezvoltarii fiecaruia dintre noi In mandatul meu voi sprijini educația, pentru a da șanse tuturor copiilor și tinerilor din județ la un viitor mai bun. Daca vrem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Tulcea, ca problemele din ROMATSA nu se rezolva prin "parele nejustificate" ale liderilor de sindicat, raspunzand astfel Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR) care a sustinut ca noul sef al Directiei Regionale Bucuresti este fost…

- Dan Codrean, unul dintre cei mai implicați și activi membri in viața comunitații clujene, este candidatul PRO Romania la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. Candidatul are experiența in politica, acesta fiind in trecut subprefect. Atat din prisma profesiei sale de avocat, cat și din prisma…

