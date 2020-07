Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii constanțeni au amendat cu 5.000 de lei o terasa din Eforie Nord, unde mai multe persoane au incins o sarba in mijlocul drumului, ținandu-se de maini și fara masca de protecție. „Urmare a...

- Turistii aflati pe litoral au dat dovada de inconstienta in momentul in care au incins o hora in fata unei terase. Oamenii s-au ținut de maini și niciunul dintre ei nu purta masca de protecție. Pana vineri, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate…

- Imaginile facute publice de Federatia Solidaritatea Sanitara dezvaluie consecintele purtarii echipamentului de protectie anti-covid de catre cadrelor medicale, dupa o zi in care au avut grija de bolnavii de coronavirus. "Albumul Straduintei si al Suferintei reprezinta totodata un suport vizual,…

- Polițiștii clujeni anunța ca sunt desfașurate in continuare acțiuni de verificare a respectarii masurilor de protecție sanitara, in vederea prevenirii și limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in zonele aglomerate din intreg județul.Astfel, la data de 14 iulie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…

- ■ oamenii legii continua actiunile de prevenire si limitare a infectarii cu Covid 19 ■ multi au fost prinsi pe picior gresit ■ valoarea sanctiunilor a fost de circa 30.000 de lei ■ Oamenii legii continua actiunile de verificare pentru prevenirea si limitarea infectarii cu virusul Covid 19. Pe 12 iulie,…

- Ordin de protecție pe numele unui barbat din Alexandria, care și-a amenințat fosta concubina in Eveniment / on 11/06/2020 at 10:47 / Polițiștii alexandreni au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat in varsta de 37 de ani, din Alexandria, dupa ce acesta și-a amenințat fosta concubina.…

- Polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 121 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 138.000 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele...

- Polițiștii opresc autobuzele in Pitești! Calatorii sunt verificați daca au maști de protecție. In contextul trecerii la starea de alerta, polițiștii argeșeni acționeaza, in principal, pentru informarea cetațenilor cu privire la noile reguli si aplicarea prevederilor legale in vigoare. Printre altele,…