- Mark Zuckerberg a tinut un eveniment axat pe VR si Metaverse pe 11 octombrie 2022, pentru a dezvalui noul headset Mixed Reality Meta Quest Pro. Produsul era cunoscut pentru o perioada drept Project Cambria, iar acum ii aflam dotarile si pretul. Meta ne-a tot oferit teasere cu privire la acest dispozitiv…

- Xiaomi a tinut un eveniment oficial pe 4 octombrie 2022, in cadrul caruia a prezentat doua telefoane, Xiaomi 12T si Xiaomi 12T Pro , tableta Redmi Pad, dar si o bratara de fitness, Xiaomi Smart Band 7 Pro. Acest dispozitiv are un ecran AMOLED de 1.64 inch si vine cu multiple functii de fitness si sport.…

- vivo X80 Pro este actualul flagship al companiei si singurul din serie care venise in Europa. Pana ieri cel putin… cand a sosit vivo X80 Lite. El a fost lansat in Cehia si va ajunge si in restul Europei, iar figura ne e familiara, deoarece avem de-a face aici cu un vivo V25 rebranduit. La acest telefon…

- ASUS a avut o zi ocupata pe 19 septembrie 2022, anuntand telefoanele ASUS ROG Phone 6D si 6D Ultimate , dar si o editie Batman a lui ROG Phone 6. Se pare ca terminalul e destinat pasionatilor de benzi desenate, filme si jocuri cu justitiarul din Gotham. Ce e special la aceasta versiune? Primim o husa…

- Honor si-a adaugat inca un telefon midrange in portofoliu, de aceasta data Honor X40, care costa doar 214 dolari. Pentru inceput a debutat in China, dar nu vad de ce nu ar sosi si in Europa. La noi se vand deja modele entry level sau midrange de la Honor, deci ar fi binevenit. Noul venit are acea camera-inel…

- Se pare ca Huawei isi va aduce noul flagship Mate in Europa mai rapid decat speram, mai precis pe data de 26 septembrie. Surse din Germania au confirmat ca au primit invitatii la un eveniment de lansare pentru acest telefon flagship, iar lansarea are loc pe 26 septembrie. In aceeasi zi va debuta local…

- OPPO vrea sa distraga de la debutul ceasurilor Samsung Galaxy Watch5 si Watch5 Pro prin lansarea propriilor ceasuri, OPPO Watch 3 si OPPO Watch 3 Pro. Aceste purtabile se remarca prin procesorul Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 de la interior, dar si prin functionalitatea EKG. Pentru inceput se vand doar…

- Motorola X30 Pro a fost anuntat la inceput de luna august 2022, drept primul telefon cu camera de 200 de megapixeli de pe piata. A debutat pentru inceput in China si intruneste toate detaliile unui flagship veritabil. Le aflati mai jos. Avem de-a face aici cu un telefon cu ecran cu muchii curbate si…