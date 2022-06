HONOR Magic4 Lite, primul telefon cu tehnologie de încărcare rapidă SuperCharge Te grabești sa ajungi la o intalnire importanta și constați ca nu ai baterie la telefon - este, poate, unul dintre cele mai frustrante momente. Știi ca bateria nu o sa te țina nici macar pana ajungi la destinație, dar nici nu ai timp sa il incarci. Pentru cei pe care bateria telefonului ii ia mereu prin surprindere, așa cum pațesc și eu adesea, e posibil sa existe o rezolvare. Modelul HONOR Magic4 Lite 5 G impresioneaza prin tehnologia inovatoare SuperCharge de 66W, care permite incarcarea bateriei de la 0 la 50% in doar 15 minute și pana la 81% in 30 de minute. Cat de fain este asta? :) Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

