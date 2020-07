Partidul aflat la putere in Japonia solicita guvernului condus de premierul Shinzo Abe sa anuleze vizita prevazuta in arhipelag a presedintelui chinez Xi Jinping in urma aprobarii de catre China a unui proiect de lege controversat cu privire la securitatea nationala in Hong Kong, au relatat vineri media locale, citate de dpa. Partidul Liberal-Democrat (LDP) al lui Abe urmeaza sa prezinte biroului premierului saptamana viitoare o rezolutie care sa condamne China. LDP "isi exprima ferma condamnare", se mentioneaza in aceasta rezolutie, potrivit Kyodo News, in conditiile in care peste 300 de protestatari…