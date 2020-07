Hong Kong: Opoziţia organizează alegeri primare, umbrite de legea securităţii Tabara opozitiei din Hong Kong a instalat cabine de votare sambata in intreg orasul condus de chinezi pentru alegeri primare vizand selectarea candidatilor pro-democratie cu cele mai mari sanse de succes in scrutinul din septembrie pentru Consiliul Legislativ, relateaza Reuters si dpa.



Alegerile primare vor avea loc in weekend si sunt organizate de grupul Putere pentru Democratie. Ele au loc la mai putin de doua saptamani dupa ce Beijingul a impus o legislatie de securitate nationala asupra hub-ului financiar asiatic, starnind ingrijorari ca libertatile largi care nu se vad in China… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

