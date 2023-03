Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez de externe Qin Gang a facut comparații pe 7 martie intre ajutorul militar ipotetic al Chinei pentru Rusia și vanzarile de arme ale SUA catre Taiwan, a informat CNN pe 7 martie.„De ce ii cere SUA Chinei sa nu furnizeze arme Rusiei in timp ce aceasta continua sa vanda arme Taiwanului?”…

- Pavel Popescu, deputat și președinte al PNL Sector 4, vrea sa arunce in aer relațiile Romaniei cu China. Popescu, membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, pe care a prezidat-o din februarie pana in septembrie 2022, a anunțat ca planuiește, alaturi…

- Ministerul de Externe chinez a transmis un mesaj clar dupa ce seful CIA a atras atentia sa nu se subestimeze disponibilitatea presedintelui chinez Xi Jinping de a actiona militar impotriva Taiwanului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, s-a intalnit cu diaspora moldoveneasca din Spania in cadrul vizitei sale in peninsula iberica. Oficialul discutat cu cei prezenți despre dorul de casa, situația de la Chișinau, eforturile Chișinaului de a pastra pacea, stabilitatea și a merge…

- Ministrul ungar al afacerilor externe și al relațiilor economice externe, Peter Szijjarto, a anunțat luni ca firma ungara MVM a inceput negocierile cu partenerul sau turc privind extinderea livrarilor de gaze prin intermediul gazului din Azerbaidjan, precum și al gazului natural lichefiat (GNL) livrat…

- In total, sapte avioane si trei nave militare chineze au efectuat incursiuni in cursul ultimelor ore in zone din jurul Taiwanului, a comunicat vineri Ministerul taiwanez al Apararii, care anuntase cu o zi in urma ca detectase 15 avioane si patru nave chineze in imediata sa apropiere, potrivit EFE.…

- Germania a respins si ultima solicitare a Poloniei privind reparatiile de razboi cerute in mod repetat de aceasta din urma pentru victimele si pagubele ce i-au fost provocate in Al Doilea Razboi Mondial, a anuntat marti Ministerul polonez de Externe, citat de Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ministerul kosovar de externe a transmis o scrisoare statelor Uniunii Europene in care solicita sa se impuna masuri impotriva Serbiei, care "incearca permanent sa destabilizeze situația din nordul Kosovo", relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…