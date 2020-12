Honda opreste complet productia de masini din Marea Britanie! Nu mai au piese pentru masini

Stiri pe aceeasi tema

- Japonezii spun ca au oprit complet productia de masini din UK pentru simplul fapt ca piesele necesare constructiei unei masini stau prea mult in vama. Acum tot ce intra in UK trebuie sa treaca prin vama din UE, iar piesele necesare constructiei unei masini Honda in UK veneau…

- O femeie in varsta de 90 de ani, din Marea Britanie, a devenit prima persoana din lume care a primit vaccinul Pfizer impotriva COVID-19. Ministrul sanatatii, Matt Hancock, a multumit echipei care a facut posibil acest lucru, subliniind ca toate persoanele vulnerabile vor fi vaccinate pana in primavara,…

- Noul medicament antiviral MK–4482 / EIDD–2801 sau Monulparivir a reușit sa opreasca „cu totul” transmiterea coronavirusului in numai 24 de ore, afirma studiile de la Institute of Biomedical Sciences of Georgia State University. ​Vaccinul antiCovid-19 ar putea aduce sfarșitul pandemiei, dar cata vreme…

- Adica vom vedem incepand cu anul 2022 intreaga gama Honda va avea doar masini electrice, respectiv toate modelele echipate si cu motoare termince vor disparea. Nu se cunosc detalii referitoare la versiunile Hybrid care se pare ca nu vor avea un viitor pentru brand-ul Honda. …

- Vineri, 20.11.2020, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect "Elaborare Studiu de Fezabilitate Drum de mare viteza Baia Mare - Suceava: Lot 1 Baia Mare - Bistrita, Lot 2 Bistrita - Vatra Dornei si Lot 3 Vatra Dornei - Suceava". ...

- Italia, Spania, Franta și Portugalia conduc in topul producatorilor de vin din UE. Germanii, olandezii și danezii consuma cel mai mult Productia de vin a Uniunii Europene (inclusiv vin spumant, porto si must) a fost de 15,8 miliarde litri in anul 2019, iar cei mai mari producatori au fost Italia, Spania,…

- În octombrie cele doua uzine auto din România au avut o producție cumulata de peste 51.000 de mașini, ceva mai mica decât în octombrie 2019, dar mult peste media lunara din 2020, un an cu totul neobișnuit. Pâna acum, Dacia a produs aproximativ 212.000 de mașini în…

- Gama Dacia va fi puternic restructurata. Acum Dacia produce in tara 1300 de masini pe zi, fata de anul trecut cand producea 1400, scrie Mediafax. Anul trecut s-au vandut, pentru prima data in ultimii 11 ani, peste 200 de masini. Vanzarile mondiale ale grupului Renaul au scazut cu 6,1% in T3…