Adunarea Nationala a Frantei a aprobat in unanimitate miercuri seara, in prima lectura, un proiect de lege vizand recunoasterea si repararea prejudiciilor suferite de persoanele homosexuale in urma legilor discriminatorii in vigoare intre 1942 si 1982, transmite AFP, preluata de Agerpres. In expunerea de motive, ministrul justitiei, Eric Dupond-Moretti, le-a prezentat scuze victimelor discriminate din cauza homosexualitatii lor. Textul legislativ, initiat de un senator de stanga, face obiectul unui foarte larg consens, chiar daca unele grupuri au exprimat rezerve fata de principiul unei reparatii…