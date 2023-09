Stiri pe aceeasi tema

- Cu inimile pline de bucurie și dragoste, celebrul cuplu format din Jennifer Lopez și Ben Affleck sarbatorește un moment de importanța deosebita in viața lor: implinirea unui an de casatorie! Vedeta a postat imagini emoționante de la cununie.

- Nu mai este un secret faptul ca Ben Affleck și Matt Damon au legat cea mai frumoasa, dar și lunga prietenie din showbiz-ul internațional. Cei doi sunt, fara indoiala, doua dintre cele mai iubite vedete de la Hollywood. Așadar, potrivit unui material, cei doi sunt foarte buni prieteni inca de pe vremea…

- Merryl Streep si George Clooney, carora li s-au alaturat celebritati precum Matt Damon si Oprah Winfrey, au contribuit la strangerea a peste 15 milioane de dolari in ultimele trei saptamani in sprijinul actorilor aflati in greva, scrie The New York Times, citat de news.ro.Actorii de la Hollywood…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez a implinit 54 de ani la sfarșitul lunii iulie și și-a sarbatorit ziua impreuna cu prietenii și familia, in noua casa pe care ea și soțul ei, Ben Affleck, au cumparat-o de curand.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck formeaza, cu siguranța, unul dintre cele mai vanate cupluri din showbiz de catre paparazzi, fiind cunoscuta aversiunea actorului fața de acești fotografi agresivi.

- Ben Affleck traiește acum o frumoasa poveste de dragoste cu Jennifer Lopez, insa actorul are o fiica superba, din relația cu Jennifer Garner, cu care a fost casatorit pana in anul 2018. Violet Affleck a incins spiritele de pe Internet dupa ce a publicat cateva imagini cu ea, care au devenit virale.…

- Violet, fiica lui Jennifer Garner din casatoria cu Ben Affleck, a creat valva pe internet, dupa ce fanii au observat cat de mult seamana aceasta cu mama ei. Adolescenta de 17 ani, care s-a pastrat de-a lungul timpului departe de lumina reflectoarelor, a participat impreuna cu tatal ei și Jennifer Lopez…

- A fost zi de sarbatoare pentru americani. Aceștia au sarbatorit Ziua Tatalui, un bun prilej pentru postari sentimentale pe site-urile de socializare. In acest fel, cele mai multe dintre vedetele de peste Ocean nu au facut exceptie și au transmis urari in fel sin chip.