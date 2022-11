Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ben Rothenberg caracterizeaza drept bizara atitudinea echipei lui Novak Djokovic (35 de ani, 7 ATP) dintr-un moment al semifinalei de la Paris, contra lui Stefanos Tsitsiaps (24 de ani, 5 ATP), scor 6-2, 3-6, 7-6(4). Novak Djokovic joaca acum finala turneului Masters de la Paris, impotriva…

- Holger Rune joaca din ce in ce mai bine sub indrumarea lui Patrick Mouratoglou, iar ultima isprava a danezului este calificarea in finala turneului „ATP Masters 1000” de la Paris. Pentru cel mai important trofeu al carierei, jucatorul in varsta de doar 19 ani se va duela cu Novak Djokovic.

- Holger Rune (19 ani, 18 ATP), noul elev al lui Patrick Mouratoglou (52 de ani), a trecut de Felix Auger-Aliassime (22 de ani, 8 ATP), scor 6-4, 6-2 și s-a calificat in finala turneului Masters de la Paris. Colaborarea dintre Rune și Mouratoglou se dovedește un real succes. ...

- Tanarul tenisman danez Holger Rune (19 ani) s-a calificat in prima sa finala de categoria ATP Masters 1.000, dupa ce a reusit sa-l invinga in doua seturi, 6-4, 6-2, pe canadianul Felix Auger-Aliassime, sambata, in penultimul act al turneului de la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Clasat pe locul 25 in ierarhia ATP, Holger Rune nu a reușit sa se ridice la un nivel inalt și in ultimul act al turneului ATP Basel și a fost invins de Felix Auger-Aliassime in doua seturi, scor 3-6, 5-7.Canadianul Felix Auger-Aliassime a aratat de ce este un jucator de top 10 și a confirmat forma buna…

- Chiar daca Simona Halep este suspendata provizoriu dupa ce a fost testata pozitiv la roxadustat, Patrick Mouratoglou are motive de bucurie in circuitul ATP. Holger Rune, noul elev al francezului, a caștigat turneul „ATP 250” de la Stockholm, dupa ce l-a invins in finala pe Stefanos Tsitsipas.

- Antrenorul francez Patrick Mouratoglu, care lucreaza alaturi de Simona Halep din luna aprilie a acestui an, a evitat sa dea un raspuns clar, dupa ce sportiva de 31 de ani a anunțat ca a fost depistata pozitiv pentru roxadustat, o substanța interzisa in tenisul profesionist, la US Open 2022, informeaza…

- Simona Halep și-a incheiat sezonul in septembrie, dar se menține și in aceasta saptamana in Top 10, pe poziția 9. Pe langa fostul lider mondial, Romania mai are in Top 100 alte patru reprezentante. Irina Begu pe 33, in urcare o poziție, Sorana Cirstea pe 39, in urcare o poziție, Ana Bogdan pe 48, in…