Holera reapare în Camerun - 200 de morți în zece luni O reaparitie a holerei a provocat 200 de morti din octombrie 2021 in Camerun, tara in care au fost inregistrate peste 10.300 de cazuri diagnosticate cu aceasta boala, a anuntat joi ministrul Sanatatii, informeaza vineri AFP.

