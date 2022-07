Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat noi bombardamente in centrul și estul Ucrainei. Trei rachete rusești au lovit cladiri rezidențiale, un centru comercial și un centru medical in Vinița. Rachetele au vizat Casa Ofiterilor, dar au lovit si mai multe cladiri civile. Zeci de persoane au murit sau sunt ranite, printre acestea…

- Bombardamentele rusești au ucis in noaptea de joi spre vineri cel puțin 17 oameni in regiunea Odesa, la scurt timp dupa ce ucrainenii au recaștigat Insula Șerpilor. Din primele informații, printre victime sunt și patru copii.

- Inundatiile care continua sa afecteze Bangladesh-ul, declansate de ploile sezoniere abundente si de apa scursa de pe versanti, au provocat 36 de morti in mai putin de o saptamana, informeaza miercuri agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 40 de persoane si-au pierdut viata marti seara in urma prabusirii unei mine de diamante din centrul Republicii Democrate Congo (RDC), au confirmat joi autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dincolo de discuțiile din ultima perioada pe tema COVID-19, dar și, mai nou, de ingrijorarile provocate de variola maimuței, cu tot mai multe cazuri descoperite in țari europene, dar nu numai, reapare in atenție o alta boala grava: holera. Un stat african se confrunta cu o creștere a cazurilor de holera,…

- Autoritatile canadiene au anuntat sambata moartea a patru persoane in estul tarii, lovit de furtuni violente care au lipsit de curent electric aproximativ 900.000 de case din provinciile Ontario si Quebec.

- Este a 74-a zi de razboi in Ucraina. Luptele grele continua in estul țarii, unde rușii vor sa impinga frontul de lupta al ucrainenilor catre vest. Șase rachete de croaziera rusești au lovit sambata orașul-port de la Marea Neagra - Odesa. De asemenea, bombardamentele continua in regiunea Lugansk, unde…

- Cel putin zece persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite in urma unei explozii produse vineri la o moschee din orasul Kabul, capitala Afganistanului, informeaza postul de televiziune Al-Arabiya.