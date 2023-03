Holde Agri Invest trece de 13.000 ha, după preluarea unei noi ferme în Dâmbovița Holde Agri Invest, unul dintre cei activi jucatori pe piața terenurilor agricole din Romania in ultimii ani, a achiziționat o ferma de 980 ha in judetul Dambovita, depașind borna de 13.000 ha in cinci ani de activitate. Pana la finele anului, compania vrea sa ajunga la 15.000 ha. Valoarea tranzactiei se ridica la 2 milioane de euro, din care Holde a platit circa 1,2 milioane de euro din surse proprii, urmand ca restul sa fie achitat pana la finalul anului in mai multe transe. Terenurile fermei sunt operate in regim de arenda, iar valoarea tranzactiei include atat baza agricola proprie, precum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

