Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un meci contand pentru campionatul național, Corona Wolves Brașov, deși a avut cinci jucatori importanți indisponibili din cauza accidentarilor, a reușit sa invinga echipa CSM Galați, cu scorul de 3-2 (la „shoot-out”). Dupa ce oaspeții au deschis scorul in a doua repriza, „lupii” au reușit sa intoarca…

- Intr-un meci susținut in Erste Liga de hochei pe gheața, Corona Wolves Brașov a invins, sambata seara, la Patinoarul Olimpic, pe Hokiklub Budapest, scor 6-3, pe reprize 2-0, 0-2, 4-1. Confruntarea dintre Corona Brasov si Hokiklub Budapesta a placut publicului spectator, datorita determinarii celor doua…

- SC Miercurea Ciuc si CSM Corona Brasov au obtinut victorii, vineri, acasa, in meciuri jucate in Erste Liga la hochei pe gheata. Liderul SC Miercurea Ciuc a dispus de Hokiklub Budapesta cu 10-2 (1-0, 4-1, 5-1), prin golurile marcate de Tihamer Becze (trei), Andrei Taratuhin (doua), Joshua Shalla (doua),…

- SC Miercurea Ciuc si-a consolidat pozitia de lider in Erste Liga la hochei pe gheata, dupa victoria cu 5-2 (1-0, 3-1, 1-1) obtinuta duminica, la Budapesta, cu UTE. Tihamer Becze, Alpar Sallo, Rodney Pelley, Csanad Fodor si Evan Brophey au marcat golurile ciucanilor, in timp ce pentru gazde au inscris…

- Dupa ce ieri a pierdut cu 1-7 in fața „gazdelor’ de la Donbass Donetsk (singurul gol al „lupilor” fiind marcat de catre Logan Stephenson), astazi, Corona Wolves Brașov a reușit sa caștige ultimul meci din grupa, in fața campioanei Serbiei: Crvena Zvezda. „Lupii” au reușit sa caștige cu scorul de 7-4…

- UTE a intrecut-o pe Corona Brasov cu scorul de 5-4 (2-1, 2-2, 0-1, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Gergo Biro, Daniel Tranca, Cody Fowlie si Balazs Peter au inscris pentru Corona, iar golurile echipei maghiare au fost reusite de Cody Carlson,…

- Corona Wolves nu a mai continuat evoluțiile bune din ultima perioada și in confruntarea de aseara, susținuta in Erste Liga, pe gheața Patinoarului Olimpic din Brașov. Astfel, dupa victoriile obținute in compania unor formații cu pretenții, cum ar fi DEAC și Dunaujvarosi, „lupii” au fost invinși categoric,…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…